Blitz dei carabinieri nel rione Iacp a Santa Maria Capua Vetere

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoOperazione Alto Impatto deia caccia di droga nelle palazzinedi(Caserta): decine le perquisizioni realizzate da una trentina di militari della stazione e della Compagnia cittadina con il supporto delle unità cinofile del Nucleodi Sarno, che hanno permesso di denunciare sette persone per spaccio, tra cui una donna trovata in possesso di una mazza da baseball, e di seuestrare 85 dosi di cocaina, cinquanta dosi di hashish, 1.085 euro in banconote di vario taglio. Determinante il fiuto del cane antidroga Max, che ha consentito aidi trovare decine di dosi sulle scale di accesso agli appartamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.