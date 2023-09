Blazer blu per l’ufficio | una scommessa di stile sicura

(Di venerdì 8 settembre 2023) Rosa Barbie, verde Bottega, total white o profondo nero, è ora di voltare pagina. A settembre si rincomincia scegliendo i grandi classi, da qualche stagione dimenticati. La giacca più amata del guardaroba si tinge di navy, ilblu è il protagonista dell’Autunno Inverno 2023 2024. Elegante e raffinato, fa un glorioso riotorno sulle passerelle (e non solo) guadagnandosi in poco temo la fiducia di it-girl e donne alla ricerca di idee per l’ufficio. La divisa formale punta tutto su un capo versatile da reinventare giorno dopo giorno. Come abbinare ilblu, con jeans e maglia a righe Non tutti gli uffici sono uguali. Se in alcuni è richiesto un abbigliamento formale e tutto d’un pezzo, in altri è possibile divagare con outfit che cavalcano le tendenze del momento. ...

Super cool anche ilgessato , da non perdere per questo autunno 2023 sia insia in grigio, da abbinare con jeans e t - shirt bianche. Bershka,basic, Prezzo: 35,99 su bershka.it Se ...Il "college" look di Benedetta Porcaroli a Venezia 80: get the look THE FRANKIE SHOPnavy oversize in techno twill Credits: luisaviaroma.com TOTEME Canotta bianca a coste in cotone ...Ilary Blasi sfoggia il suo nuovo look sul red carpet di Venezia - guarda LA CLASSE DEI CASTELLITTO - Pietro Castellitto , regista e protagonista di Enea, è impeccabile con undall'...

Blazer blu, i modelli migliori Esquire Italia

Tornati dalle ferie e indecisi sul come vestirsi per andare in ufficio Puntate su capi evergreen: dalla camicia bianca al tailleur, dalla gonna al ginocchio ...Una piccola selezione dei migliori modelli del momento, da acquistare adesso e da indossare dopo le ferie estive ...