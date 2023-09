Biondi sindaco Aquila | “Il Superbonus ha prodotto effetti doppiamente negativi”

Leggi su notizie

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ildell’in esclusiva a Notizie.com “Benefici modesti e spese fuori controllo per lo Stato. Il bonus facciate è responsabile del 58% dei 12 miliardi di contestazioni e truffe che ci sono state”. Ildell’in esclusiva a Notizie.comqual è il suo giudizio sul? “Purtroppo quello che poteva essere uno strumento utile all’economia e alla Nazione in generale, per alimentare l’edilizia e modernizzare il patrimonio abitativo, ma anche una grande opportunità per i territori con il più alto grado di fragilità, si è rivelato un pozzo senza fondo mandando fuori controllo la spesa dello Stato. I bonus edilizi sono generalmente costati più del previsto e uno strumento sbagliato nei tempi e nei modi è finito persino per alimentare ...