Bianca Berlinguer | «Ora mi sento più libera che in Rai | meno pressioni dei partiti Orsini? Ha il diritto di parlare»

ritorna e quasi pia gli ascolti. Così l'attesissimo esordio di sempre Cartabianca su Rete 4 è stato un cesso sorprendente, tanto da far saltare di champagne al suono di calici ...Flavio Briatore smentisce le voci allarmanti sulla sua salute e ribadisce che il dimagrimento evidente, sottolineato anche dasu Rete 4 nella prima puntata di E' sempre Carta,...Estratto dell'articolo di Carmelo Caruso per 'Il Foglio'e sempre cartabianca 4 Ha finalmente trovato la sua Itaca: il Twiga, il denaro, il parrucchiere personale, le luci di Bonolis. Sono serviti quarant'anni prima che..

Bianca Berlinguer, un primo bilancio del suo esordio a Rete4, martedì scorso. «Naturalmente sono molto contenta del risultato ottenuto, ma non mi nascondo che d’ora in avanti sarà sempre più difficile ...La bellissima giornalista Bianca Berlinguer vive in una casa meravigliosa e ha un ospite davvero speciale: ecco chi è ...