Bianca Berlinguer | “Finalmente libera nella tv di Berlusconi”

(Di venerdì 8 settembre 2023) “Mediaset può garantirmi maggiore libertà della Rai perché si avvertono molto meno le pressioni dei partiti” dichiara la giornalista, che ha fatto il suo esordio in Mediaset. La storica giornalista Rai ha mantenuto integro il suo format “E’ sempre Carta”, ma ciò non le ha risparmiato molte critiche dalla sinistra, un fuoco amico L'articolo proviene da Il Difforme.

Bianca Berlinguer racconta il suo esordio a Mediaset e non nasconde la soddisfazione per il passaggio a una realtà in cui si gode di "maggiore libertà" ...Bianca Berlinguer ha debuttato con il suo programma su Mediaset e gli ascolti hanno visto trionfare Pier Silvio Berlusconi.