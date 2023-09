Bianca Berlinguer dopo l’esordio su Rete4 | “Qui mi sento più libera”

(Di venerdì 8 settembre 2023) La giornalistacommenta la sua prima puntata che segna la sua nuova vita professionale a Mediaset, in un territorio che fino a poco tempo addietro si sarebbe detto del tutto inospitale per la figlia dell’uomo simbolo per la sinistra nel nostro Paese. Eppure tutto è andato liscio, anzi a gonfie vele, come descrive la giornalista. “Mipiùche in Rai, meno pressioni dei partiti”, ha commentato dicendosi “molto contenta dell’audience”. (Ansa)Martedì scorso, volto di punta di RaiTre per numerosi anni, ha esordito su. Un passaggio a dir poco discusso e fino a poco tempo prima impensabile, quello della figlia dello storico leader del Pci Enrico. Intervistata dal Corriere della Sera, la ...

Dal 9 e 10 settembre, alle ore 16:30 su Canale 5, al via la nuova imperdibile stagione di "Verissimo". Confermato il doppio appuntamento del weekend per il talk show condotto per la diciottesima edizi ...Bianca Berlinguer ha lanciato l'ennesima frecciatina alla Rai, rivelando di trovarsi meglio a Mediaset, dove non sente la pressione dei partiti politici.