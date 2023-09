Bergoglio manda affetto a Casarini e alle ONG dell' immigrazione | continua l' evaporazione del Cristianesimo

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 8 settembre 2023) Vicinanza ealla ONG dida parte di. Ne dà notizia, tra gli altri, "Il giornale". Chi siaè forse superfluo ricordarlo. È il no global mutatosi in new global, il comunista trasformatosi in imprenditore liberal. E adesso in alfieree ONG. Un paladinoa odie