Benevento | torna Amato Ciciretti Con lui anche un rinforzo in difesa

Commenta per primo Con Ciano e Meccariello ai box, ilè corso ai ripari per l'attacco. E così i campani hanno chiuso per il ritorno di Amato Ciciretti , esterno rimasto avanzato dopo l'avventura al Pordenone. Ma non sarà solo l'ex Napoli a ...Lunedì 11 settembrea suonare la campanella del Convitto Nazionale "Pietro Giannone" di, per l'inizio dell'anno scolastico 2023/24. Nel cortile interno dello storico edificio di piazza Roma, a partire ...Da venerdì 8 a lunedì 11 settembre siin campo per la seconda giornata della stagione. Domani,... Angelo Taglieri LUNEDI 11 SETTEMBRE ore 20:45 Serie C NOW 2a Giornata Girone C:vs ...

Ciciretti torna al Benevento: l'attaccante sosterrà oggi le visite mediche Goal Italia

Lunedì 11 settembre torna a suonare la campanella del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento, per l’inizio dell’anno scolastico 2023/24. Nel cortile interno dello storico edificio di piazza ...L'ex giocatore del Napoli e reduce da una stagione deludente all'Ascoli, firma (da svincolato) con la squadra dove ha giocato dal 2015 al 2018.