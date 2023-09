BELLA MA’ | PIERLUIGI DIACO TORNA NEL POMERIGGIO DI RAI2 COL PRIMO TALENT DI PAROLA

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 8 settembre 2023) Lunedì 11 settembre parte la seconda stagione di “Ma’”, ildidella tv italiana, ideato e condotto da. Appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 15.25 alle 17, per vedere la Generazione Z (18-25 anni) e i Boomer (over 55 anni) confrontarsi a colpi di reel. Anche quest’anno ci saranno 20 concorrenti e 30 opinionisti, sempre divisi tra le due generazioni, pronti a intervistare gli ospiti delle puntate e a sfidarsi in gare di ballo, canto, ginnastica e ad animare i talk sull’attualità. Il nuovo cast è stato selezionato dopo 4 mila provini, condotti da Rai Casting: il più giovane ha 18 anni, mentre il più grande 91 anni. Confermate le rubriche della prima stagione: il lunedì “Tutti in pista” con Antonella Elia e Adriana Volpe, il martedì “La posta ...