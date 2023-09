(Di venerdì 8 settembre 2023) Si chiama Vibrio vulnificus, prospera nelle caldecostiere nel nord-est del paese e se non trattato immediatamente può portare anche alla morte, come dimostrano alcuni casi recenti

Paura e terrore negli Stati Uniti. Sono almeno tre le vittime di un batterio mangia-carne che sta circolando già da diverse settimane a New York e nel Connecticut. Si tratta, come riporta La Voce di New York, del cosiddetto Vibrio vulnificus, in grado di scatenare infezione batterica mangia-carne, tre casi tra New York e il Connecticut negli Stati Uniti. Tre persone sono morte nelle ultime settimane a causa del batterio mangiacarne, rara ma mortale infezione batterica.

Batterio mangia-carne, sta infestando le acque americane WIRED Italia

