Batman | La maschera del fantasma | Bruce Timm svela la sua scena preferita del film

(Di venerdì 8 settembre 2023) Probabilmente il migliord'animazione sue tra i migliori racconti del Cavaliere Oscuro mai realizzati,ha parlato della sua. In vista dell'uscita della nuova versione in 4K Ultra HD di: Ladel, l'autorehato quella che è la suadeld'animazione uscito nel 1993. La nuova edizione di quello che è uno deisupreferito dai fan includerà una serie di contenuti aggiuntivi. In vista di questa uscita, è stata pubblicata anche una clip esclusiva che mostra il regista...

In vista dell'uscita della nuova versione in 4K Ultra HD di: Ladel fantasma , l'autore Bruce Timm ha svelato quella che è la sua scena preferita del film d'animazione uscito nel 1993. La nuova edizione di quello che è uno dei film su...... ancora una deformazione - mentre il corpo di Wayne è reso in una ipertrofia che contrasta con l'agilità della figura di, come se il costume e lafossero elementi contenitivi della ...... con mantello nero ed'ordinanza, proprio il celebre "uomo pipistrello". A impersonarlo, un personaggio che supereroe lo è davvero, Max Wayne, "la parte umana di, non ossessionato ...

Batman: La maschera del fantasma, Bruce Timm svela la sua scena ... Movieplayer

NOTIZIA di DAVIDE CANTIRE — 08/09/2023 In vista dell'uscita della nuova versione in 4K Ultra HD di Batman: La maschera del fantasma, l'autore Bruce Timm ha svelato quella che è la sua scena preferita ...ancora una deformazione – mentre il corpo di Wayne è reso in una ipertrofia che contrasta con l’agilità della figura di Batman, come se il costume e la maschera fossero elementi contenitivi della ...