Basket | una Germania stellare firma l’impresa storica! Battuti gli USA in semifinale ai Mondiali

(Di venerdì 8 settembre 2023) La finale deidisarà-Serbia. Dopo la vittoria dei serbi contro il Canada, è il momento dei tedeschi diredella loro storia cestistica, sconfiggendo ingli Stati Uniti per 113-111 al termine di quella che è probabilmente stata la partita più bella di questa rassegna iridata. Un capolavoro quello tedesco, una prova memorabile per Schroder e compagni, che mettono a referto la bellezza di 113 punti, al termine di una prestazione offensiva clamorosa. Gli eroi della notte di Manila sono Andrea Obst e Franz Wagner, autori rispettivamente di 24 e 22 punti. Daniel Theis è meraviglioso sotto i tabelloni con i suoi 21 punti. Dennis Schroderquasi la doppia doppia con 17 punti e 9 assist. Agli Stati Uniti non bastano i 23 ...

...ai Mondiali didove i tedeschi hanno battuto la nazionale statunitense, arrivata in semifinale dopo aver superato agevolmente l'Italia di coach Gianmarco Pozzecco. La Germania dopogara ...MONDIALI2023: IL REGOLAMENTO PROGRAMMA E TV MONDIALI 2023 RISULTATI E CLASSIFICHE ... In alternativa, Sportface.it vi terrà informati condiretta testuale, la cronaca al termine della sfida ......La Germania batte clamorosamente gli Usa per 113 - 111 nella semifinale dei Mondiali di2023 ... Bogdan Bogdanovic (23 punti) guidasquadra che manda cinque giocatori in doppia cifra, tira con ...

Basket, Usa fuori dal Mondiale! Impresa Germania, finale con la Serbia Tuttosport

"Thrilla in Manila". Clamorosa impresa della Germania, che batte gli Stati Uniti 113-111 e vola in finale ai Mondiali di basket, dove se la vedrà domenica, sempre nella capitale delle Filippine, contr ...La nota FIP: "L’Europeo Femminile di pallacanestro torna in Italia a 18 anni di distanza dall’edizione del 2007 che venne giocato in Abruzzo, con la fa ...