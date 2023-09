Basket | Mondiali | Serbia prima finalista | Canada ko 95-86

(Di venerdì 8 settembre 2023) Manila, 8 set. - (Adnkronos) - Laè ladei campionati del mondo di pallacanestro. Alla 'Mall of Asia Arena' di Manila la squadra balcanica supera 95-86 il. La squadra di coach Svetislav Pesic domina e batte i nordamericani davvero mai in partita. Bogdan Bogdanovic (23 punti) guida una squadra che manda cinque giocatori in doppia cifra, tira con il 71% da due e il 45% da tre e stravince anche la battaglia a rimbalzo (33-22). Per i canadesi steccano un po' tutti, si salva il solo R.J. Barrett che realizza 23 punti. Laattende la vincete di Stati Uniti-Germania in campo alle 14.40.

