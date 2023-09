Basket | come può rafforzarsi l’Italia con i ritorni di Gallinari e Mannion E il possibile rinforzo Thompson…

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) L’Italsi appresta a chiudere l’esperienza al Mondiale 2023 contro la Slovenia nella ‘finalina’ per il settimo e l’ottavo posto, ma è già tempo di iniziare a guardare al futuro. Il 2024 non è poi così lontano e soprattutto è l’anno delle Olimpiadi di Parigi, con gli Azzurri che cercheranno di staccare il pass attraverso il Preolimpico in programma ad inizio Luglio – avversarie ancora da decidere tramite il sorteggio. Il CT Gianmarco Pozzecco dovrà sicuramente iniziare a pensare alroster, tra conferme e possibilima anche nuovi innesti. Il Commissario Tecnico potrebbe sicuramente richiamare una pedina importanteNico. Il Red Mamba ha sempre risposto in maniera positiva alla chiamata azzurra, fornendo spesso prestazioni da autentico campione e mettendosi in luce ...