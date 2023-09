Banche | Rustichelli Antitrust | “Danno interessi molto bassi Tutti devono contribuire al bene comune”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 settembre 2023) Spiega che dal suo ruolo non può commentare le decisioni del governo e chiarisce che il diritto delle aziende di ottenere guadagni non può essere messo in discussione. Epperò si intuisce che Roberto, presidente dell’, capisce, e forse tutto sommato condivide anche, la ratio della tassazione sull’extragettito delle, voluta dal governo. “Le aziende hanno diritto di guadagnare, ma anche il dovere dialssere” “Un presidente di un’autoritànon può commentare” le decisioni del governo, ma “posso dire che in un Paese democratico le aziende hanno il pieno diritto di perseguire il core business e di fare marginalità”, ha dettoin un’intervista al Sole 24 Ore, precisando però che queste ...