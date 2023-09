Bake Off 2023 | tutti i concorrenti

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 8 settembre 2023)Off Italia 11 Riparte la caccia al pasticcere amatoriale più bravo dello Stivale. Stasera su Real Time alle 21.25 – e in simulcast solo per il debutto sul Nove, Warner Tv, Food Network, Giallo, Frisbee, K2, Motor Trend, HGTV e DMAX - prende il via l’undicesima edizione diOff Italia. Sono 16 iche cercheranno di aggiudicarsi la vittoria del programma, condotto da Benedetta Parodi. A giudicarli il trio composto da Ernest Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Nel corso delle quindici puntate previste, dove il tema predominante sarà quello del sogno, i pasticceri amatoriali saranno chiamati ad affrontare, nelle varie tappe, tre sfide: la prova creativa, nella quale potranno dare sfogo alla loro fantasia reinterpretando le ricette; la prova tecnica, dove dovranno dimostrare manualità e abilità lontano dagli ...