Bagno a Ripoli | donna aggredita allo sportello bancomat Arrestato un 32enne

(Di venerdì 8 settembre 2023) Unadi 49 anni è statain via di Tizzano, a Grassina, comune di, mentre stava per prelevare soldiautomatico dell'ufficio postale. Un uomo di 32 anni, nato in Francia, le ha strappato il. La vittima è riuscita però a divincolarsi e a recuperare la carta grazie anche all'intervento del direttore dell'ufficio postale

Si torna al Medioevo con il Palio di Bagno a Ripoli, ma la contrada Alfiere non ci sarà LA NAZIONE

Una donna di 49 anni è stata aggredita in via di Tizzano, a Grassina, comune di Bagno a Ripoli, mentre stava per prelevare soldi allo sportello automatico dell’ufficio postale. Un uomo di 32 ...Afferrata per il collo mentre preleva al bancomat: è quanto accaduto nel corso della mattinata di ieri, giovedì 7 settembre, verso le ore 12.40, nella frazione di Grassina a Bagno a Ripoli.