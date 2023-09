Azzurra entropia Forza Italia in festa | ma sembra l' Ippopotamo Night Club

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 8 settembre 2023) In un clima di apatia, il partito alle prese con delusioni cocenti in Parlamento, sondaggi in calo e timore di essere annesso da Fdi. Tajani punta ancora sul brand Silvio Berlusconi, partendo da Gaeta e passando per Paestum. Dietro l'angolo c'è Matteo Renzi. "Paura eh?"