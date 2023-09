Azione | Richetti | ' bene ingresso esponenti Pd genovese | ritrovata capacità aggregazione'

(Di venerdì 8 settembre 2023) Roma, 8 set. (Adnkronos) - "La scelta di Cristina Lodi, Pippo Rossetti e tanti amministratori e attivisti del Pd di unirsi al nostro progetto politico è un fatto di estrema rilevanza politica". Così Matteo, capogruppo di-Italia Viva alla Camera. "Significa cheha ritrovato la suadi aggrege iniziativa politica, e che al lavoro straordinario fatto fino ad oggi dal partito a Genova e in Liguria grazie all'impegno del segretario regionale Roberto Donno e del provinciale Gianluca Causa che è succeduto a Angelo Gattorna, si aggiunge un contributo di enorme qualità. La nostra opposizione a Genova e in Liguria proseguirà con ancora più incisività: alternativi ai governi di destra guidati da Toti e Bucci ma con un modo di fare opposizione sempre nel merito e mai fondato ...

Il primo anno di governo è un fallimento" "Iv ha scoperto le carte: è di centro e cerca qualche ex dc" Matteo(capogruppo- Iv alla Camera, ndr ), il governo stesso annuncia una ...Il primo anno di governo è un fallimento" "Iv ha scoperto le carte: è di centro e cerca qualche ex dc" Matteo(capogruppo- Iv alla Camera, ndr ), il governo stesso annuncia una ...La politica dovrebbe semplificare il quadro e non aiutare la frammentazione", le parole di Matteo

Matteo Richetti: «Né con Renzi né col Pd. Alle europee Azione correrà da sola» Domani

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "La scelta di Cristina Lodi, Pippo Rossetti e tanti amministratori e attivisti del Pd di unirsi al nostro progetto politico è un fatto di estrema rilevanza politica". Così M ...«Meloni non trova soldi per la sanità ma per il ddl Calderoli sì. Il primo anno di governo è un fallimento» «Iv ha scoperto le carte: è di centro e cerca qualche ex dc» ...