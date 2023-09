Azerbaigian-Belgio Campionato europeo | 09-09-2023 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Lukaku parte titolare

Alle ore 15 alla "Dalga Arena" di Baku si gioca, gara valevole per le Qualificazioni ad Euro 2024 (gruppo F). NelRomelu Lukaku schierato dal 1' e sarà il capitano. C'è curiosità nel vedere quanti minuti sarà impiegato ...Commenta per primo Le formazioni ufficiali di Azerbaijan -, gara di qualificazione a Euro 2024:(5 - 3 - 2) : Magomedaliyev; Bayramov, Mustafazade, Mammadov, Kryvotsyuk, Jafarguliyev; makhmudov, Diniyev, Isaev; Dadasov, Sheydaev. All. : De ...LE FORMAZIONI UFFICIALI DI: in attesa: in attesa

Azerbaigian-Belgio dove vederla: Sky o DAZN Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal Italia

AZERBAIGIAN (5-3-2): Magomedaliyev; Bayramov, Mustafazade, Mammadov, Kryvotsyuk, Jafarguliyev; makhmudov, Diniyev, Isaev; Dadasov, Sheydaev. All. De Biasi ...Il centravanti della Roma prenderà parte alla sfida valevole per le qualificazioni agli Europei del 2024 dal primo minuto e con la fascia al braccio ...