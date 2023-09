Aya saluta l’Avellino | ufficiale la cessione in prestito

Leggi su anteprima24

Nuova operazione in uscita in casa US Avellino 1912. La società irpinaRamzi Aya, passato inalla Casertana. Ecco la nota: "L'U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto alla Casertana, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ramzi Aya. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".