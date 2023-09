Avvio anno scolastico | in Emilia Romagna 9 300 docenti supplenti | 5 600 su sostegno

(Di venerdì 8 settembre 2023) Al via dal 15 settembre le lezioni nella regione. Sar536.269 gli studenti e le studentesse che farritorno tra i banchi delle scuole statali del nostro territorio. Questo UfficioRegionale, a pochi giorni dall’inizio delle lezioni del nuovo2023/24, presenta, come di consueto, alcuni dati regionali di sintesi. L'articolo .

Servirà un ulterioredi attesa prima dell'inizio dei lavori di manutenzione al traforo del Monte Bianco . Come ...di Italia e Francia ha infatti stabilito di far slittare a settembre 2024 l'...... operativi e in fase di sviluppo, è aumentata del 44% nell'ultimo, la diffusione deve ... sovvenzioni dirette e cofinanziamento con l'industria ha proseguito lo sviluppo della CCS dopo l'del ...Sabato 16 settembre sarà il giorno delle gare non competitive, che quest'ritorneranno in ... la sfida con gli amici a quattro zampe comincerà alle 16.45, sempre cone arrivo in piazza ...

USRL: Avvio anno scolastico 2023/24 – Auguri del Direttore ... CdO Opere Educative

Si sono concluse in tempo utile per un ordinato inizio delle lezioni le operazioni di avvio dell’anno scolastico. Le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente sono state 667, al netto del ...In Veneto le imprese prevedono nel mese di settembre 52mila assunzioni (+1,2%). ma il 54,4% delle richieste è destinato a restare scoperto. (ANSA) ...