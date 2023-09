Avellino Summer Festival | da Nostalgia 90’ ai Cugini di Campana | finale da urlo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’estate ricca di eventi culturali e musicali si avvia alla conclusione con un weekend di programmazione che promette emozioni e divertimento. L’è lieto di annunciare gli ultimi e straordinari appuntamenti che si terranno l’8, 9 e 10 settembre. 8 Settembre:’90 – Un Tuffo nel Passato Iniziamo il weekend in stile retro con il grande show di’90 a Piazza Macello. Per una notte,sarà la capitale della musica degli anni ’90. Un evento imperdibile per tutti coloro che vogliono rivivere la magia e l’energia di quella straordinaria decade. 9 Settembre: Serata Comica con Pasquale Palma e Ciro Giustiniani Il divertimento continua il 9 settembre a Rione Mazzini, con una serata tutta da ridere in compagnia dei ...