Avellino si trasforma in grande dancefloor con Nostalgia 90? FOTO – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Una piazza Macello gremita in ogni ordine di posto ha rivissuto stasera i grandi successi degli anni ’90, in un crescendo di ricordi e un’esplosione di. Un dj set esaltante, tra coinvolgenti effetti speciali e un’animazione disuggestione, ci ha riportato ai bei tempi e ci ha visti tutti insieme cantare le canzoni che abbiamo tanto amato”. Così in un post sui canali social il sindaco di, Gianluca Festa in occasione dell’evento targato90? in Piazza Kennedy. “’90 ha segnato l’ennesimosuccesso di una programmazione estiva che ha portato qui in città migliaia di persone e ha consacrato il nuovo appeal turistico del capoluogo – conclude Festa – Un’altra serata luminosa nel firmamento di un ...