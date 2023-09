Autostrade per l’Italia | due ore retribuite ai dipendenti per accompagnare i figli nel primo giorno di scuola

(Di venerdì 8 settembre 2023) In vista della riapertura delle scuole primarie in programma la prossima settimana,perha accordato, per tutti i genitoridel Gruppo non turnisti e conin età diprimaria, un permesso di 2 oreper poteri proprinel lorodi

In vista della riapertura delle scuole primarie in programma la prossima settimana,l'Italia ha accordato,tutti i genitori dipendenti del Gruppo non turnisti e con figli in età di scuola primaria, un permesso di 2 ore retribuitepoter accompagnare i propri ...Come scrive in una nota, al momento la coda è di circa 8 chilometri in direzione A1. Si ... Uscite consigliate L'uscita maggiormente consigliatachi percorre la A14 in direzione A1...A dirlo non è un pedagogo ma Gian Luca Orefice, direttore Human Capital Organization and HSE dil'Italia. Nelle scorse ore la società ha raggiunto con i sindacati un accordoun ...

MET - Autostrade per l'Italia, due ore retribuite ai dipendenti per ... MET - Provincia di Firenze

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Attualmente, ...Alle ore 16:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Incisa e Firenze sud verso Firenze, all’altezza del km 319, è avvenuto un incidente che vede coinvolte cinque autovetture.