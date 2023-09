Aumento contagi Covid-19 | cosa succederà? Torna la mascherina?

(Di venerdì 8 settembre 2023) “Laserve ancora”, gli esperti non hanno dubbi. Il punto cruciale però è capire se indossarla di nuovo dovrà essere solo fortemente raccomandato, oppure se si dovrà imporne l’uso. Dal 31 luglio al 27 agosto 2023 sono stati segnalati oltre 1,4 milioni di nuovi casi di-19 nel mondo e oltre 1.800 decessi.-19,la? L’deinegli ultimi mesi ha fatto preoccupare gli esperti. Si teme che la situazione possa sfuggire di mano, soprattutto in autunno. L’dei casiè chiaro, in un mese si sono segnalati oltre 1.4 milioni di nuovi casi nel mondo. I medici sostengono che il ritorno dellaserve se vogliamo frenare i. ...

A causa dell'delle infezioni il ministero sta preparando una circolare il cui obiettivo è dare nuove regole per gestire, circoscrivere e isolare iin aree particolari come gli ospedali... con l'Italia al secondo posto per il numero di nuovi infetti, registrando undel 81% dei ...possano fornire nuove linee guida sull'uso delle mascherine in risposta all'incremento dei. ...covid aumentano in maniera considerevole nell'Unione Europea in un quadro oggi ... 'Nelle ultime settimane si è registrato un notevoledei segnali di trasmissione del virus Sars - CoV ...

Covid, aumento contagi: si tornerà a indossare la mascherina Sky Tg24

La Ue allarga le zone di protezione e di sorveglianza dopo la scoperta di allevamenti colpiti dal virus a Zinasco e Dorno ...D’altronde i dati dei contagi sono chiari: dal 31 luglio al 27 agosto 2023 sono stati segnalati oltre 1,4 milioni di nuovi casi di Covid-19 nel mondo e oltre 1.800 decessi, con un aumento del 38% e ...