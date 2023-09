Attore rifiuta il Grande Fratello | “Mi vogliono a tutti i costi ma no grazie”

Leggi su biccy

(Di venerdì 8 settembre 2023) Francesco Benigno è unsiciliano molto attivo negli anni Novanta. Ha debuttato in Mary Per Sempre, ha preso parte alle riprese di un Cinepanettone, ha lavorato con registi del calibro di Risi, Izzo e… Ficarra & Picone. E nel 2005 è stato visto anche a La Fattoria di Barbara d’Urso dove è stato eliminato nel corso della quarta puntata. Per questo motivo – quando gli autori del– lo hanno contattato per proporgli un provino non era scontato il suo drastico no. Eppure. Come riporta TvBlog lo scorso 19 agosto l’ha scritto su Facebook: “Mial. Che dite ci vado? Ovviamente siamo in attesa della nascita di nostro figlio tra domani e dopodomani, ma voi cosa ne ...