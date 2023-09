Attentati in Mali | decine di vittime Sotto assedio Timbuktu | città patrimonio Unesco

(Di venerdì 8 settembre 2023) Attacco terroristico nel, uno dei paesi del Sahel africano. Sessantaquattro persone, tra cui 49 civili e 15 soldati, sono state uccise in due attacchi terroristici rivendicati da un gruppo jihadista affiliato ad Al Qaeda. Gli attentanti hanno preso di mira una nave passeggeri e una base dell’esercito nel nord. Lo ha reso noto il Governo del. I due attacchi hanno colpito “la nave” sul fiume Niger e “la postazione dell’esercito” a Bamba, nella regione di Gao. Il bilancio provvisorio delled è di “49 civili e 15 soldati uccisi” secondo una dichiarazione dell’esecutivo., nel nord del. Foto Twitter @EcletticoLLe autorità hanno proclamato 3 giorni di lutto nazionale in tutto il. La nave, che assicura un importante collegamento ...

Un accampamento dell'esercito maliano è stato preso di mira da un attacco suicida a Gao, all'indomani dei due attacchi imputati ai jihadisti che hanno ucciso almeno 49 civili e 15 s