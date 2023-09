Un accampamento dell'esercito maliano è stato preso di mira da una Gao, all'indomani dei due attacchi imputati ai jihadisti che hanno ucciso almeno 49 civili e 15 soldati nel nord del paese, affermano le fonti militari. In un breve messaggio sui ...E' di 12 uccisi il bilancio di uncompiuto oggi nel nord - ovest della Siria da una cellula di miliziani armati anti - governativi. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui tre ...A maggio un contingente di soldati ugandesi inviato dall'Unione Africana ha perso 54 uomini in un, mentre a giungo 30 militari somali sono stati uccisi in un assalto all'accademia ...

Attacco suicida contro campo militare al nord di Mali La Prealpina

Un accampamento dell'esercito maliano è stato preso di mira da un attacco suicida a Gao, all'indomani dei due attacchi imputati ai jihadisti che hanno ucciso almeno 49 civili e 15 soldati nel nord del ...Il giorno dell'assalto Enrique Tarrio non era in piazza a Washington perché era stato arrestato per un altro atto di incitamento all'odio e alla violenza ...