(Di venerdì 8 settembre 2023)ha firmato il nuovodeldei. Si tratta di una distanza spuria, poco praticata e non presente a Olimpiadi e Mondiali. Il norvegese aveva fissato questo obiettivo per il finale di stagione e lo ha raggiunto in occasione dell’ultima tappa della Diamond League prima delle Finali di Eugene. Il Vichingo ha piazzato una fenomenale stoccata a Bruxelles (Belgio), sfruttando al meglio il lavoro delle lepri (il francese Mounir Akbache e il kenyano Boaz Kiprugut) e l’aiuto delle luci a bordo pista che gli indicavano il passo da sostenere per migliorare il vecchio primato, ovvero il 4:44.79 che il marocchino Hicham Elsiglò il 7 settembre 1999 a Berlino. Dopo 24 anni e 1 giorno, il Campione Olimpico dei 1500...

Atletica, Jakob Ingebrigtsen si scatena sui 2000 metri: strepitoso record del mondo, battuto El Guerrouj OA Sport

