Atletica | Filippo Tortu archivia l’anno | mezzo giro sopra i 20” in Diamond League | sigillo di Bednarek

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023)è tornato in gara dopo la spettacolare frazione conclusiva corsa ai recenti Mondiali e valsa la medaglia d’argento con la 4×100. Il velocista lombardo ha scelto l’ultima tappa dellaprima delle Finali di Eugene, ma a Bruxelles (Belgio) non è riuscito a decollare. Il Campione Olimpico con la staffetta è scattato in corsia 8, ma in partenza non è stato straripante e in curva non è stato così brillante, salvo riprendersi leggermente sul rettilineo conclusivo. L’azzurro ha concluso al sesto posto con il poco interessante tempo di 20.30 (0,1 m/s di vento contrario), rimanendo ben lontano dallo stagionale siglato ai Campionati Italiani Assoluti di Molfetta (20.14) e facendo leggermente meglio della deludente batteria iridata (20.46 a Budapest). Gara non così spumeggiante come si sperava per il ...