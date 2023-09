Atletica | Diamond League Bruxelles 2023 | Tortu sesto nei 200 | Folorunso quinta nei 400 ostacoli

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ayomidecentra la qualificazione per la finale della Wandache si disputerà ad Eugene. Al’azzurra chiude al quinto posto nei 400con il tempo di 54.42. Gara vinta dalla olandese Femke Bol in 52?11, davanti alle giamaicane Russell e Clayton, rispettivamente seconda e terza. Al Memorial Van Damme, nella penultima fermata del massimo circuito mondiale, sesta piazza con 20.30 per Filipponei 200 metri. Lo statunitense Kenny Bednarek gli scappa subito via all’interno,corre in corsia otto, disegna una curva discreta e poi si lancia verso il rettilineo, all’inseguimento dei più forti. Bednarek vola e si gode lo stagionale di 19.79, tre centesimi meglio del 19.82 del britannico Zharnel Hughes. ...

martedì ad Arzignano (Vicenza) per inaugurare la nuova pedana per il getto del peso, infine nel weekend del 16 e 17 settembre a Eugene per la finale della Wanda Diamond League 2023.

Ayomide Folorunso centra la qualificazione per la finale della Wanda Diamond League 2023 con il quinto posto nei 400 ostacoli a Bruxelles in 54.42. Nel weekend del 16-17 settembre ci sarà anche l'osta ...È in corso il Memorial Van Damme di Bruxelles, penultima tappa della Wanda Diamond League. Alle 20.28 Filippo Tortu nei 200, dalle 20.41 Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro nel triplo, alle 20.46 ...