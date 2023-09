Aston Villa | Tielemans si lamenta | 'Da quando sono arrivato ho giocato una volta dal primo minuto'

... Attaccanti: Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo ()'.... Attaccanti: Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (). ...Anche Youri Tielemans , centrocampista dell'accostato in estate anche alla Roma, ha parlato del centravanti giallorosso : "P uò sicuramente ancora farcela. L'ho visto in allenamento. È un ...

Mercato Juve: Tielemans si sfoga per il minutaggio all'Aston Villa Juventus News 24

Youri Tielemans, ex obiettivo del mercato Juve, si è sfogato per lo scarso minutaggio di questo inizio di stagione all’Aston Villa Non è iniziata come previsto l’avventura di Youri Tielemans con la ma ...Tielemans, accostato sul calciomercato anche al Milan, ha spiegato in un’intervista il motivo della scelta di andare all’Aston Villa Le parole di Tielemans, accostato sul calciomercato anche al Milan, ...