Aston Martin | Singapore per tornare a sorridere

Monza ha lasciato tanti volti scuri dietro a una Ferrari rediviva nella competitività e aiutata dalle caratteristiche del circuito. Mercedes esono tra le squadre ben felici di dirigersi verso Singapore , dove troveranno una tracciatura da massimo carico aerodinamico, sebbene modificata e resa più rapida nel settore centrale per ...Formula 1Krack Stroll - Intervenuto alla stampa durante l'ultimo appuntamento di Monza, teatro del 15° appuntamento di questa stagione 2023 di Formula 1, Mike Krack ha escluso nuovamente un ...ValkyrieValkyrie LaValkyrie è una supercar ibrida britannica sviluppata insieme alla Red Bull : il progettista, Adrian Newey , è lo stesso che sviluppa le ...

Alonso parla di Monza come della gara più difficile della stagione per il team, in crisi di aderenza. A Singapore arriveranno altre novità sulla Aston che punta a tornare dietro Red Bull ...Nessuna violazione del regolamento finanziario da parte dei team di Formula 1. Questo è quanto emerge dalla Fia, chiamata a revisionare i conti delle scuderie dopo l’entrata in vigore del budget cap.