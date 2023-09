Ascolto il leader o la capa del governo? Questo il dilemma del Giorgetti-Amleto

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 8 settembre 2023) Quando ci sono due partiti che insistono sostanzialmente sullo stesso elettorato si creano curiosi fenomeni di competizione interna che alterano la fisiologia politica naturale in funzione di obiettivi elettorali.è il caso di Lega e Fratelli d'Italia che hanno in comune lo stesso elettorato se si eccettua il discorso dell'autonomia amministrativa che però è stata saggiamente declinata come "autonomia amministrativa differenziata" permettendo –per ora sul piano squisitamente etimologico- di salvare capra e cavoli.