Ascolti tv | il ritorno di ' Ulisse' consegna il prime time a Rai1

(Di venerdì 8 settembre 2023) Roma, 8 set. (Adnkronos) - Ildi '– Il piacere della scoperta' con Alberto Angelail gradino più alto del podio neglideldi ieri sera con 2.513.000 telespettatori e uno share del 16,5%. Secondo gradino per Canale 5 che, con 'CircoMax – Una notte di hit', ha ottenuto 1.993.000 telespettatori e uno share del 13,79%. Terzo posto per Italia1 con 'Chicago Fire' 1.275.000 telespettatori, share 7,51%. Fuori dal podio su Retequattro 'Dritto e Rovescio' è stato visto da 1.158.000 telespettatori (share del 9,19%) mentre su Rai2 il film 'Rimetti a noi i nostri debiti' ha interessato 641.000 telespettatori pari a uno share del 3,93%. Su Rai3 il film 'Volevo nascondermi' ha realizzato 537.000 telespettatori (share del 3,59%) ...

Ascolti tv, Alberto Angela con 'Ulisse' vince la prima serata Adnkronos

