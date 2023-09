Ascolti TV | Giovedì 7 Settembre 2023 Il ritorno di Ulisse vince senza strafare 16 5% | Pezzali 13 8% Bene Del Debbio 9 2% La Promessa tocca il 24 3% | sale Pomeriggio5 20 1-17 5%

(Di venerdì 8 settembre 2023)Nella serata di ieri,, su Rai1 ildi– Il Piacere della Scoperta ha interessato 2.513.000 spettatori pari al 16.5%. Su Canale 5 Circo Max – Una Serata di Hit ha raccolto davanti al video 1.993.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 Rimetti a noi i nostri debiti ha raccolto 641.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia 1 Chicago Fire ha intrattenuto 1.275.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Volevo Nascondermi ha raccolto davanti al video 537.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%. Su Rete4 la nuova edizione di Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.158.000 spettatori con il 9.2% di share. Su La7 Rain Man – L’uomo della pioggia ha registrato 515.000 spettatori con uno share del 3.3%. Su Tv8 per le qualificazioni agli Europei di ...

... prendendo il posto di Barbara d'Urso, e totalizzando buoni. Spazio poi, domenica, al ... infatti, i protagonisti delle due nuove fiction Mediaset in partenza mercoledì 13 e14 settembre:...... parte del suo tour nordamericano 'Don't Stare At The Sun', è stata trasmessa7 settembre ... "Sunburn" è uno dei cinque album alternativi con piùnella prima settimana d'uscita del 2023 ...Gli appuntamenti con i main guests del Festival Nella serata inaugurale prevista per7 ... Il brano ha registrato milioni di visualizzazioni e, diventando un passaggio obbligato per l'...