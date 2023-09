Aryna | un' altra partita folle | da degna regina… o da Conte di Montecristo?

'Contro Gauff sarà un'battaglia. Lei è affamata e non ha nulla da perdere' Esaltante vittoria in rimonta perSabalenka nella seconda semifinale dello US Open . La bielorussa, già certa di salire in vetta al ...TESTA & FISICO Con l'addio di Serena Williams, proprioè la numero 1 come potenza, nella ... "Per vincere il titolo devo affrontare un'americana, avrei preferito qualcun', speriamo che ...Il match qui cambia ed entrambe hanno opportunità da una parte e dall'; niente da fare e si giunge al tiebreak doveprende nuovamente il controllo e addirittura festeggia sul 7 a 3 ...

Aryna, un'altra partita folle, da degna regina… o da Conte di ... SuperTennis

Rimontare da 6-0 5-3, rovesciare il destino dopo le dolorose semifinali degli ultimi due anni agli US Open perse con match point e con un break ...Tennis - Flash, Interviste, US Open | "Contro Gauff sarà un'altra battaglia. Lei è affamata e non ha nulla da perdere" ...