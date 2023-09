(Di venerdì 8 settembre 2023) Il gruppo Arte?misfamiglia Pinault acquisira? la quota didiFinancial Times, di Adrienne Klasa, Antoine Gara e Christopher Grimes, pag. 7 I dettaglitransazione non sono stati resi noti, ma Artémis, che ha in portafoglio asset per oltre 40 miliardi di dollari, tra cui una partecipazione di controllo nel gruppo del lusso Kering, acquisirà da TPG una quota di circa il 53% di CAA, secondo quanto riferito da due persone a conoscenzasituazione. L’agenzia di talenti ha un valore d’impresa di 7 miliardi di dollari, compreso il debito, e nel 2022 ha registrato un fatturato di circa S1,7 miliardi, soprattutto grazie alle commissioni guadagnate dagli agenti sui suoi artisti e sulle star dello sport. Artémis pagherà un ...

Una Stagione composta da 40 eventi , alcuni dei quali proposti in più repliche, che... Il cartellone Danza & Musical è completato dallo spettacolo Felliniana della compagniaDanza e con ......prossimo volo di prova sarà determinante per il futuro degli impegni previsti da SpaceX che...una versione modificata di Starship per l'atterraggio con equipaggio previsto dalla missione...Bisogna però considerare che questo popoloso continente in grande crescita demografica si... di adesione al progettodella Nasa e nel contempo di partecipazione alla comunità dei Brics, ...

Artemis vuole la maggioranza della Creative Artists Agency TvZoom

Il magnate francese del lusso vicino a rilevare la Creative Artists Agency. Nel portafoglio anche Beyoncé e Zendaya. L’operazione dopo il blitz Kering su Valentino e il riassetto dei vertici ...