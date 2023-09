”Arrivederci fratello mare” | Nazim Hikmet descrive la fine dell’estate e la malinconia delle partenze

... dicendovi che sono felice di viaggiare per essere tra voi comedi tutti. Ringrazio le ... Buon pranzo e... Estrazione numeri della Lotteria e Saluto agli Artisti con l'al 2024 Sono disponibili ...Pedretti - Murale - Acrobati di Marco Severo - Murale 8 CURT DI CESCHITT 12 BELVEDERESole, ......mano che ci saluta nell'ultima inquadratura del film Il Sol dell'Avvenire voglia dire... E in queste riunioni ricordo la presenza di Nanni, ilpiù grande, che seduto sul divano ...

L’arrivederci di “sorella d’Albania e di fratello d’Italia” e... il conto al ... L'Ecodelsud.it

Florinas in Giallo, arrivederci a ottobre. Grande successo per la XIV edizione di Florinas in GialloMa il festival non è ancora finito: ...