Arriva il carrello salva spesa | quando e come sarà

(Di venerdì 8 settembre 2023) C’è attesa per il-anti inflazione, le linee guida erano attese entro la prima metà di settembre per essere effettivo dal primo ottobre. Una misura che punta a sostenere il potere d’acquisto delle famiglie facendo risparmiare circa 4 miliardi di euro grazie ai prezzi calmierati sui prodotti di più largo consumo. I dati Istat sulle vendite al dettaglio di luglio, diffusi ieri, confermano la sensazione di tanti consumatori di spendere sempre di più per comprare meno. Il calo del volume degli acquisti ha raggiunto il 4,5% su base annua ma laè stata superiore del 2,7%. L’inflazione intacca il potere d’acquisto delle famiglie che sempre più ricorrono per i loro acquisti ai discount, in crescita del 10,5%. Oggi intanto è previsto un nuovo incontro al Ministero delle Imprese e del made in Italy con le associazioni dell’industria alimentare e ...

"I negozi di vicinato ringraziano Katia", la protesta di FdI arriva sul carrello del supermercato. I consiglieri Sara Soresi, Gloria Zanardi e Nicola Domeneghetti si sono presentati in Sant'Ilario, ...