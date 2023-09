Arriva a Napoli l’evento rotellistico più adrenalinico di fine estate con tante novità

Leggi su anteprima24

E' iniziato il conto alla rovescia perpiù atteso per tutti gli amanti degli sport a rotelle del sud Italia: il roller skating festival. Il 16 settembre il lungomare Caracciolo si trasformerà in un'immensa pista di pattinaggio dove professionisti, atleti e amatori potranno dilettarsi tra competizioni federali, show ed esibizioni. L'Asd OneLine Skating School e l'Ads Sebs Fiera dello sport si uniscono in un connubio di grande energia per dar vita alla prima edizione delpiù impordel centro sud per gli sport rotellistici. Entrambe le asd sono due realtà che da diversi anni divulgano i principi, i valori e i benefici dello sport, che hanno trovato il loro punto di fusione grazie alla passione per il mondo del rotellismo. Tommaso Conte, direttore tecnico dell'OneLine Skating School e ...