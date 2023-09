Arrampicata | Coppa del Mondo Koper 2023 | nove azzurri nelle qualifiche in Slovenia

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di quinta e penultima tappa stagionale delladeldi lead, in corso presso il Climbing Center diin. Sonogli italiani in gara, a caccia della qualificazione in semifinale in una stagione che per molti è stata avara di soddisfazioni. Glipresenti sono Giorgio Tomatis, Marcello Bombardi e Giorgia Tesio (tutti e 3 del Centro Sportivo Esercito), Ilaria Scolaris (ASD Palavela), Stefano Ghisolfi, Filip Schenk, Michael Piccolruaz, Laura Rogora e Claudia Ghisolfi (tutti di Fiamme Oro Moena). La stella del movimento è senza dubbio Laura Rogora, 22esima nel ranking e chiamata a cercare di risalire posizioni. Ilaria Scolaris invece si è arresa solo in finale nellaEuropa di Casalecchio di Reno e cercherà ...