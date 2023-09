...si è recato ina Neuquén con una delegazione di imprenditori giunti dall'Italia e rappresentanti della Camera di Commercio Italiana nella Repubblica. Obiettivo dellaè ...Sono già arrivati, oltre alla premier Giorgia Meloni, il presidente dell', Alberto Ferna'... Antonio Tajani, durante la recentea Pechino, nel corso della quale il titolare della ...... Nuova Zelanda, Scozia) e una bassa che garantisce il passaggio della fase a gironi all'e ... All'apparenza, gli azzurri si trovano alle prese " etichetta molto usata " con una...

Argentina, missione dell'ambasciatore Lucentini a Vaca Muerta QUOTIDIANO NAZIONALE

Dal 6 all'8 settembre l'ambasciatore Fabrizio Lucentini si è recato in missione a Neuquén con una delegazione di imprenditori giunti dall'Italia e rappresentanti della Camera di Commercio Italiana nel ...Questa notte l'Argentina è scesa in campo contro l'Ecuador per la sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. La squadra del ct Scaloni si è imposta per 1-0 ...