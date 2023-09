Argentina | Messi sempre decisivo

(Di venerdì 8 settembre 2023) Un’estate speciale per Leodopo i due anni vissuti al Psg tra alti e bassi: dal suo approdo in MLS è stato sin da subitoe così, come, anche in Nazionale Un’estate speciale per Leodopo i due anni vissuti al Psg tra alti e bassi: dal suo approdo in MLS è stato sin da subitoe così, come, anche in Nazionale. Nella notte l’ha giocato la sua gara per le qualificazioni ai prossimi Mondiali contro l’Ecuador. Una sfida equilibrata nonostante la forza delle due squadra sia nettamente differente e ci è voluta proprio una punizione della Pulce per indirizzare il risultato a favore dell’Albiceleste.

... dal suo approdo in MLS è stato sin da subito decisivo e così, come sempre, anche in Nazionale Un'estate speciale per Leodopo i due anni vissuti al Psg tra alti e bassi: dal suo approdo in MLS ...... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Gol decisivo all'amico di infanzia Galìndez Una rete che è valsa la vittoria all'a segno contro l'amico di infanzia ...Esordio con vittoria per l'campione, trascinata da Leo. Una rete del capitano dell'Albiceleste regala la vittoria per 1 - 0 sull'Ecuador. La squadra di Lionel Scaloni, che resta ...

Subito una vittoria nel primo match di qualificazione, in Sudamerica ROMA (ITALPRESS) - Al via, in Sudamerica, le qualificazioni ai Mondiali ...Il solito Lionel Messi ha segnato su punizione al 78' regalando all'Argentina la vittoria per 1-0 contro l'Ecuador nella gara di esordio delle qualificazioni ...