Arabia Saudita | mercato chiuso | la top 11 degli acquisti

(Di venerdì 8 settembre 2023) L’ha speso oltre 900 milioni di euro in questa sessione diestivo portando nella Saudi Pro League diversi campioni dall’Europa L’ha speso oltre 900 milioni di euro in questa sessione diestivo portando nella Saudi Pro League diversi campioni dall’Europa. Tanti gli innesti importanti per le varie squadre e Tuttosport ha stilato la Top 11 con i giocatori più importanti arrivati nel campionato: In porta l’ex Chelsea Mendy, mentre al difesa è composta da Demiral, Laporte e Koulibaly. In mediana non mancano le stelle: Brozovic, Kanté, Milinkovic Savic con Mahrez e Mané larghi. In attacco la coppia Benzema-Neymar con allenatore Gerrard.