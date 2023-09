Arabia Saudita-Costarica 1-3 e debutto flop per Roberto Mancini

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 settembre 2023) Sconfitta per il nuovo commissario tecnico L’sconfitta 3-1 contro ilin un’amichevole di preparazione alle qualificazioni mondiali. Per, alda ct dell’, si tratta di un esordio da dimenticare. Per il Costa Rica segnano Francisco Calvo, Manfred Ugalde e Randall Leal. Per l’il gol della bandiera arriva grazie ad Ali Al-Bulhaihi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.