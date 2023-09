Aprilia | con la RS 457 completa la famiglia più sportiva

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 settembre 2023) MISANO (ITALPRESS) – Al Misano World Circuit Marco Simoncelli,ha svelato in anteprima mondiale la nuovaRS 457, labicilindrica che va are la gamma RS. Un passo storico pere non soltanto da un punto di vista tecnico. Con la nuovabicilindrica, infatti, torna alla missione con la quale nacque, con un progetto dedicato alle nuove generazioni di motociclisti, che raccoglie il sapere costruito sulle piste di tutto il mondo. Per Michele Colaninno, Ad del gruppo Piaggio, “siamo pronti a fare un ulteriore passo verso il futuro, con una moto sorprendente interamente sviluppata a Noale, in grado di esaltare ed emozionare i giovani e che ci apre grandi prospettive su nuovi mercati, anche lontani. E’ un passo in più verso la globalizzazione di ...