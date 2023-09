Anziana di 91 chiama i carabinieri e sventa truffa

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna coraggiosa 91enne di San Giorgio a Cremano (Napoli) hato una di. La ‘nonnina’ ha ricevuto una telefonata. Il copione è sempre lo stesso: “C’è della documentazione da consegnare per suo nipote” ma bisogna versare anche 700 euro in contanti. La somma sarebbe stata ritirata da un corriere in cambio del plico in arrivo. La 91enne ha sentito parlare delle truffe agli anziani, segue la tv e legge i giornali ed era stata istruita a dovere anche dai familiari. Ha quindi atteso dall’altra parte della cornetta che l’interlocutore terminasse la sua messinscena e poi, dopo aver riagganciato, hato aiai quali ha raccontato ogni cosa. I militari della stazione di San Giorgio a Cremano hanno accolto la segnalazione in pochi istanti e hanno raggiunto la donna prima ...

