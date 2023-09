Anziana di 91 anni | napoletana | sola in casa | scopre due truffatori e li fa arrestare

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 8 settembre 2023) Una coraggiosa 91enne di San Giorgio a Cremano, Napoli, ha impedito un tentativo di truffa e contribuito all’arresto di due uomini. Il telefono squilla, ed è la solita storia, c’è documentazione da consegnare per il nipote della donna ma c’è anche un prezzo da pagare per il servizio reso a domicilio: 700 euro, preferibilmente in contanti. La somma sarebbe stata ritirata da un corriere in cambio del plico in arrivo. Storia che no ha convinto la 91enne che avendo sentito parlare delle truffe agli anziani, ha lasciato che l’uomo dall’altra parte della cornetta terminasse la sua messinscena. Ha riagganciato, chiamato subito il 112 e raccontato tutto ai Carabinieri. La vecchinala truffa, i carabinieri arrestano i due uomini I militari della stazione di San Giorgio a Cremano hanno accolto la segnalazione in pochi istanti e hanno raggiunto la donna prima dei ...